Кивалов взял под "жесткий контроль" дело об избиении чеченцами журналистов

Об этом сообщили в пресс-службе депутата.

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«Я понимаю пострадавших журналистов. Если нападавшие так разнуздано ведут себя на дороге, игнорируя все правила Дорожного движения и здравого смысла, а когда их снимают журналисты – они их просто бьют, то от таких людей можно ожидать что угодно", - сказал Кивалов.

Он выразил удивление, что следователь Киевского райотдела ГУ МВД Украины в Одесской области начал уголовное производство всего лишь по одной статье Уголовного Кодекса - (разбой). В то же время, отметил депутат, обстоятельства дела свидетельствуют о том, что этой квалификации недостаточно. "Как мне представляется, действия водителя и пассажира «Тойоты» должны быть квалифицированы по совокупности преступлений. В первую очередь - предусмотренных статьей 171 УК – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. А также части 4 статьи 296 (хулиганство) и той же 187 – разбой. Я лично, как депутат, получивший обращение журналистов, буду держать на жестком контроле эту ситуацию. Я не позволю нападавшим, кем бы они ни были, и кто бы за них не просил, уйти от ответственности», - заверил Кивалов.

В свою очередь пострадавшие журналисты рассказали, что они выполняли видеосьемку по заданию редакции, на 16 станции Большого Фонтана "Вдруг мы увидели, что по встречной полосе, на большой скорости, нарушая все правила, создавая серьезную опасность для автомобилей и пешеходов, несется «Тойота». Мы естественно начали снимать такой «беспредел» на дороге. И тут из «Тойоты» выскочили кавказцы и напали на нас. Они вырвали технику из рук оператора, угрожая ему ножом, отобрали личный телефон, а нас избили, не реагируя на то, что мы – журналисты и находимся на работе. Мы сначала закрылись в машине, но они разбили окна, побили капот и смогли машину открыть. Честно, это было ужасно». – сказал журналист Дмитрий Ищенко.

Как сообщал УНИАН, вчера, 23 августа, Киевский районный суд Одессы, избрал для нападавших меру пресечения в виде содержания под стражей.