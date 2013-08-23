Суд арестовал двух чеченцев, избивших съемочную группу в Одессе

Арестованы два гражданина Чеченской Республики Российской Федерации из города Урус-Мартан - Магомед Ельмурзаев и Магомед Джамарханов 1993 и 1985 года рождения.

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Об этом сообщает «Телекритика» со ссылкой на директора телекомпании Григория Блайду.

Как отмечается, 21 августа в Одессе двое неизвестных из автомобиля Toyota, который нарушал правила дорожного движения, напали на журналиста Алексея Ищенко и оператора Дмитрия Ищенко, которые снимали их противоправные действия на дороге. По данным телеканала, нападавшие нанесли телесные повреждения работникам канала (у журналиста - сотрясение мозга, синяки и ушибы), кирпичами побили окна и кузов автомобиля, разбили приемник радиосистемы sennheiser j3 и, угрожая ножом, забрали мобильный телефон и камеру, которыми велась съемка.

По горячим следам подозреваемые мужчины были задержаны милицией. По данному факту начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 187 УК Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Продолжается следствие.

По мнению представителей телеканала, действия водителя и пассажиров автомобиля Toyota должны быть квалифицированы по совокупности составов преступлений, предусмотренных статьей 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, ч.4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, ст.187 Уголовного кодекса Украины - разбой.