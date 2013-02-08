Азаров рассказал, что обменялся с Фюле взаимными замечаниями

Об этом премьер-министр Николай Азаров сказал сегодня в ходе общения с пользователями Facebook.

"Что же касается сотрудничества Украины с Таможенным союзом. Еврокомиссар - реалист, и он прекрасно понимает, что сотрудничество с Таможенным союзом для Украины является необходимостью, а уже формы сотрудничества - это суверенное право Украины, и только нам решать, какими они будут", - отметил Н.Азаров.

Также он заметил, что телеканалы в своих сюжетах о визите Ш.Фюле в Киев показали только те замечания, которые делал еврокомиссар, и никто ничего не сказал о тех вопросах, которые украинская сторона ставила перед Европейской комиссией.

"У нас действительно состоялись очень конструктивные переговоры с Еврокомиссаром господином Фюле. Это был откровенный обмен мнениями, который подтвердил то, что мы достаточно уверенно и динамично продвигаемся к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Определенные замечания в наш адрес, безусловно, были, но это замечания рабочего, конструктивного характера, и не надо думать, что одна страна поучала другую. В свою очередь, мы высказывали свои замечания в адрес Европейской комиссии. Это был нормальный диалог двух сторон», - сказал Н.Азаров.