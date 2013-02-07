Фюле заявил Азарову, что прогресса в Украине не видит

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле заявляет об отсутствии прогресса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Еврокомиссар сказал сегодня в Киеве.

Ш.Фюле отметил, что когда он посещал Украину в сентябре 2012 года, то говорил о том, что Украина должна быть глубоко интегрирована в демократию Европейского Союза и что нужно сделать все для более глубокого внедрения демократии в стране.

По его словам, общий прогресс демократических выборов и всей демократии в Украине будет определять дальнейший прогресс.

“Сейчас почти 5 месяцев подряд я могу сказать, что почти все осталось на месте. Наши опасения остались. И вопрос придется решать в дальнейшем”, - сказал он.

Ш.Фюле отметил, что программа реформ должна идти значительно быстрее.