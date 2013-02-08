Нацсовет разъясняет, что не может приказать провайдерам вернуть людям ТВі

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Нацсовета по поводу обращения лидеров трех оппозиционных фракций Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока с требованием «вернуть телеканал «ТВі» во все базовые пакеты операторов кабельного вещания».

«Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания еще раз разъясняет, что позиция государственного регулятора остается неизменной. Национальный совет не может вмешиваться в хозяйственную деятельность лицензиатов», - отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в сентябре 2012 года Национальный совет, выполняя поручение Президента Украины, провел широкомасштабный мониторинг деятельности провайдеров программной услуги. Тогда была проанализирована деятельность 821 лицензиата Национального совета в 27 регионах Украины. Результаты мониторинга засвидетельствовали, что необходимость расширения универсальной программной услуги привела к изменениям программных концепций в целом. При этом некоторые программы были изъяты из программной услуги, поскольку обязательный пакет УПУ расширился в два-три раза, отметили в Нацсовете.

Как показал мониторинг, изъятия касались не только канала «ТВі», но и многих других каналов, утверждают в Нацсовете. По его данным, из 53 отечественных каналов, которые подпали под изъятие, - 13 информационных, 9 музыкальных, 8 образовательных, 8 информационно-развлекательных, 6 каналов кинопоказа, 5 культурологических, 3 спортивных, 1 детский.

«Конечно, такая ситуация, с одной стороны, не может не тревожить Национальный совет, а с другой – в соответствии с действующим законодательством, регулятор не имеет права вмешиваться в программную политику провайдеров и диктовать им, какие программы и в какой пакет включать», - отметили в пресс-службе, заявив, что к пакетированию программ Национальный совет никакого отношения не имеет.

Вместе с тем, проанализировав деятельность лицензиатов и реагируя на обращение Президента Украины и премьер-министра, Национальный совет обратился к провайдерам программной услуги с рекомендацией при формировании пакетов программ в первую очередь предоставлять преимущество украинским телекомпаниям, отмечается в сообщении. По мнению регулятора, отечественное вещание действительно должно быть в приоритете.

В настоящее время национальный регулятор вновь может повторить свою рекомендацию и призвать провайдеров программной услуги руководствоваться такой установкой во время формирования пакетов программ, отметили в пресс-службе, добавив, что «такой является позиция независимого конституционного органа, действующего в пределах своих полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, и другой она быть не может».