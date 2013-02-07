Оппозиция требует от Нацсовета вернуть ТВі в кабельные сети

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”, в письме к Нацсовету отмечается, что в течение последних трех лет ситуация со свободой слова на украинских телеканалах существенно ухудшилась: «Отечественное телевидение используется в основном для обеспечения информационно-пропагандистских потребностей власти».

«Медиа-монополисты узурпировали рекламный рынок страны, практически лишив финансовых поступлений своих конкурентов. Те каналы, которые не удалось цензировать из-за давления на их владельцев, были лишены средств технического доступа в аудитории», - говорится в письме лидеров трех оппозиционных фракций.

Говорится, в частности, о телеканале ТВі, который сначала из-за противоречивого судебного решения был лишен эфирных лицензий, а затем, когда он сосредоточился на распространении собственного сигнала через кабельные сети, его лишили и такой возможности донесения собственного сигнала. Кабельные операторы массово исключили Тві из списка своих услуг или перевели его из базового, доступного, пакета в дорогие премиум-пакеты. «Причиной таких действий стали угрозы, полученные кабельщиками от представителей власти, которые ставили цель фактического уничтожения независимого телевещателя накануне и в течение парламентской избирательной кампании», - подчеркивается в письме.

«В итоге аудитория ТВі сократилась почти втрое, - говорится в письме. - Таким образом, под угрозой уничтожения оказался телеканал, который за 5 лет своего существования фактически стал едва ли не единственной свободной информационной площадкой для представителей украинской оппозиции, общественных активистов и небезразличных отечественных интеллектуалов».

О недопустимости такого давления на ТВі неоднократно заявляли различные европейские демократические институты, в частности Парламентская ассамблея Совета Европы в лице ее Генерального секретаря Торбйорна Ягланда, отмечают председатели оппозиционных фракций.

«Считаем, что новоизбранный состав Верховной Рады Украины вместе с членами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания должны сделать все от них возможное, чтобы в Украине средства массовой информации действовали на принципах независимости и демократии, непредвзятости и нецензурированности властью», - сказано в документе.

Лидеры оппозиционных фракций требуют от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в соответствии с Законом «О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания» осуществить проверку указанных обстоятельств на предмет соблюдения законодательства о телевидении и радиовещании относительно телеканала ТВі, а также принять необходимые меры с целью возвращения ТВі во все базовые пакеты операторов кабельного вещания.