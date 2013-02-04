Политолог прогнозирует конфликт с кулаками в начале новой сессии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

«Можно спрогнозировать, что следствием конфликта - попытки созыва внеочередной сессии Верховной Рады - будет конфликт в начале второй сессии. Это абсолютно очевидно. Оппозиция просто вынуждена будет продемонстрировать мускулы, кулаки, она должна сорвать начало работы этой сессии, чтобы продемонстрировать свое неудовлетворение плюс выдвинуть определенные ультиматумы», - сказал эксперт.

По словам В.Фесенко, власть пытается продемонстрировать оппозиции, что не пойдет на выполнение каких-либо ультиматумов, в то же время оппозиция не может смириться с такой ситуацией, в частности, для нее вопрос о созыве внеочередной сессии Верховной Рады - это одно из конституционных прав. «Если его лишат оппозицию, то инструментов влияния будет очень мало. На перспективу очень опасным для украинского парламентаризма является разграничение украинского парламента. То, что оппозиция собралась и заседала отдельно, пока никаких политических и юридических последствий от этого нет, но важен сам прецедент», - сказал он.

В.Фесенко не исключает, что сначала будет противостояние, затем будет поиск компромисса и выполнения части требований оппозиции.

«Но снова парламент будет кинут в конфликтное противостояние. Опасным является то, что это может отвлечь внимание депутатов от темы европейской интеграции», - сказал он.