Оппозиция выразила недоверие Рыбаку и закрыла собрание

Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием собрания вице-спикер парламента Руслан Кошулинский зачитал заявление трех оппозиционных фракций «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода», которое было принято единогласно.

В заявлении отмечается, что оппозиция должна добиваться выполнения требований Конституции о личном голосовании всех народных депутатов, в том числе - путем блокирования парламентской трибуны.

Также в документе депутаты выражают недоверие председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку и заявляют, что решили начать процедуру отозвания В.Рыбака с должности в связи с «неудовлетворительным выполнением им своих полномочий и грубым нарушением норм Конституции Украины».

«Он фактически является не председателем парламента, который представляет интерес всех парламентских фракций, а представителем лично Виктора Януковича и Партии регионов», - убеждены оппозиционные депутаты.

Также они выражают недоверие генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке, руководителям правоохранительных органов, которые «проводят политические репрессии в Украине».

Кроме того, депутаты от «Батькивщины», «УДАРа» и «Свободы» требуют от власти немедленно освободить всех политических узников, в частности, экс-премьер-министра Юлию Тимошенко и бывшего главу МВД Юрия Луценко, а также обеспечения их полноценного лечения.

Кроме того, оппозиционеры решили требовать создания специальной следственной комиссии по расследованию фактов давления на народных депутатов Украины, препятствования выполнению конституционных полномочий народных депутатов Людмилы Слюз, Александры Кужель, Людмилы Денисовой, «фальсификация уголовных дел в отношении Сергея Власенко, Григория Немыри, преступного бездействия правоохранительных органов в расследовании покушения на Валерия Чернякова, избиения Эдуарда Леонова, давления на Ярослава Дубневича и Федора Негоя и их родных».

Депутаты намерены проинформировать послов иностранных государств, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европарламента, Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ о действиях власти, направленных на свертывание демократии в стране и развертывание новой волны политических репрессий.