Немыря говорит, что резолюцию ВР по евроинтеграции подготовят уже на 1 февраля
14:43, 29 января 2013Политика
1824 0
Комитет Верховной Рады по вопросам европейской интеграции может рассмотреть соогласованный проект резолюции Верховной Рады о курсе на евроинтеграцию на заседании 1 февраля.
Немыря говорит, что вопрос будет рассмотрен на комитете уже 1 февраля
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил председатель комитета по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря.
“1 февраля должно состояться заседание Комитета по вопросам европейской интеграции, где может быть рассмотрен согласованный проект”, - сказал он.
По теме: Рада решила из проевропейских проектов Яценюка, Тигипко и Кличко слепить один
Как сообщал УНИАН, ряд оппозиционных фракций парламента выступили за одобрение соответствующей резолюции, после чего Верховная Рада решила поручить Комитету по вопросам евроинтеграции подготовить согласованный проект документа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter