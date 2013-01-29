Немыря говорит, что резолюцию ВР по евроинтеграции подготовят уже на 1 февраля

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил председатель комитета по вопросам евроинтеграции Григорий Немыря.

“1 февраля должно состояться заседание Комитета по вопросам европейской интеграции, где может быть рассмотрен согласованный проект”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ряд оппозиционных фракций парламента выступили за одобрение соответствующей резолюции, после чего Верховная Рада решила поручить Комитету по вопросам евроинтеграции подготовить согласованный проект документа.