Рада решила из проевропейских проектов Яценюка, Тигипко и Кличко слепить один

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 348 народных депутатов из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

ВР во время заседания рассмотрела по этому вопросу три проекта постановления, которые были внесены, в частности, лидером фракции “Батькивщина” Арсением Яценюком, лидером фракции “УДАР” Виталием Кличко и народным депутатом из фракции Партии регионов Сергеем Тигипко и приняла решение направить их в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции на повторное первое чтение. При этом Комитет должен разработать согласованный проект постановления по этому вопросу.

Согласованный проект постановления депутаты планируют рассмотреть на первой неделе второй сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва до проведения саммита Украина-ЕС.