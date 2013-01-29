В ПР радуются, что оппозиция с «треском провалила» организацию сессии

Провал кампании оппозиционных партий парламента по организации внеочередной сессии Верховной Рады Украины является красноречивым признаком разобщенности и взаимонепонимания в рядах оппозиции. Такое мнение высказал народный депутат, член фракции Партии регионов в Верховной Раде Олег Зарубинский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По его словам, оппозиционная кампания по организации внеочередной сессии ожидаемо провалилась с феерическим треском. «У меня сложилось впечатление, что для них главным было не собрать сессию, а в очередной раз пропиариться. Кстати, об этом открыто говорили сами представители оппозиции», - отметил парламентарий.

По его мнению, когда народные депутаты действительно жаждут собраться на сессию, они не фальсифицируют подписи. «Сейчас достаточно популярной является тема персонального голосования. Но почему в таком случае не ставится вопрос о фальсификации подписей? А ведь подделать подпись, которая идентифицирует личность, - не только вопиющий факт, но, прежде всего, уголовное преступление», - добавил О.Зарубинский.

Он считает, что даже в том случае, если бы сессия состоялась, оппозиция не сумела бы обеспечить необходимую для себя явку. «Я на 99 процентов уверен, что при проведении внеочередного заседания в зале было бы меньше оппозиционеров, чем подписей за созыв сессии», - сказал депутат.

По его убеждению, провал оппозиции в вопросе организации внеочередной сессии – свидетельство ее тотальной разобщенности и наличия системных проблем. «В оппозиционном лагере наблюдаются очень серьезные трудности. Стратегические цели там абсолютно разные, часто - взаимопротиворечивые, а отдельные тактические совместные ходы не могут изменить общей картины неурядиц и несогласованности в оппозиционных редутах», - считает О.Зарубинский.

Другой член фракции ПР – Владимир Олейник – считает, что фракция «Батькивщина» не смогла мобилизовать собственных депутатов и собрать их на внеочередную сессию, и это свидетельствует о наличии глубоких проблем в ее рядах.

«Очередное заявление оппозиции о необходимости созвать внеочередную сессию оказалась мыльным пузырем. Оппозиционные депутаты на всех прямых эфирах кричали, что нужно немедленно собраться в сессионном зале, но даже не смогли поставить 150 подписей народных избранников под требованием назначить внеочередное заседание», - заявил политик.

«Очевидно, что отдых оппозиционеров на Мальдивах для них более важен, чем защита Тимошенко. Ну, отдыхают ребята, что поделаешь. Не до Юли им сейчас», - сказал он.

«У оппозиции, как в поговорке, на двух украинцев - три гетмана. Каждый борется за право называться главным оппозиционером и формировать политику оппозиции. Пока они не определят свои стратегические цели и не разберутся, кто у них формирует идеологию, эта оппозиция не станет основательной и конструктивной», - подчеркнул депутат-регионал.

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Нестор Шуфрич считает, что представители оппозиции не в состоянии координировать свои действия в силу абсолютно разных политических мотиваций и интересов.

«Я как дисциплинированный народный депутат вчера вернулся в Киев для того, чтобы сегодня присутствовать на внеочередной сессии, которую так ярко анонсировала оппозиция. Но уже поздно вечером стало понятно, что сессия не состоится», - отметил политик.

По его словам, несогласованность в действиях представителей оппозиции вызывает недоумение. «Мне кажется, что они не в состоянии координировать свои действия в силу абсолютно разных политических мотиваций и интересов», - сказал Н.Шуфрич.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция ожидает, что сегодня председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявит о созыве внеочередной сессии парламента.

По его словам, сегодня у председателя ВР последний день для подписания соответствующего распоряжения. «Он уже сегодня нарушил закон и Конституцию, и ему придется за это отвечать», - отметил А.Яценюк.

А.Яценюк подчеркнул, что на сегодняшний день собраны 158 подписей народных депутатов за проведение внеочередной сессии. “Наши политические оппоненты начали рассказывать о том, что там несколько — 2 или 3 подписи якобы не соответствуют тем, которые есть в материалах дела, что было, мягко говоря, странно. Потому что те подписи, о которых они сказали, ставились непосредственно возле памятника Шевченко. Они все-таки официально подтвердили, потому что не могли сфальсифицировать наличие подтвержденных более 150 подписей”, - отметил А.Яценюк.

Он также отметил, что руководство ВР не имеет оснований отказывать оппозиции в проведении внеочередной сессии. По словам А.Яценюка, те подписи, которые называли якобы поддельными, “оказалось, что они бесспорны”.

Как сообщалось, три оппозиционные фракции собрали и 24 января официально передали главе парламента более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания Временной следственной комиссии ВР относительно нарушений Конституции при заключении экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, рассмотрения вопроса политической ответственности руководителей МВД и СБУ и выражения недоверия генеральному прокурору.

Согласно Регламенту парламента, председатель Верховной Рады в семидневный срок по получении такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.