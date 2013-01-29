Об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

По его словам, сегодня председатель ВР имеет последний день для подписания соответствующего распоряжения. «Он уже сегодня нарушил закон и Конституцию, и ему придется за это отвечать», - подчеркнул А.Яценюк.

Он сказал: «мы ожидаем сегодня распоряжения председателя парламента, но при любых обстоятельствах у нас уже есть свой план проведения внеочередной сессии», - сказал А.Яценюк. При этом он не уточнил, о каком плане идет речь.

Как сообщалось, три оппозиционных фракции собрали и 24 января официально передали председателю парламента более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания ВСК по расследованию нарушений Конституции при заключении Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, рассмотрению вопроса о политической ответственности глав МВД и СБУ и выражению недоверия генеральному прокурору.

В соответствии с регламентом парламента, председатель Верховной Рады в семидневный срок после получения такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.

Вместе с тем председатель ВР 25 января заявил, что с проведением внеочередной сессии парламента возникли сложности в связи с возникшим вопросом о достоверности подписей народных депутатов.

Он подчеркнул, что распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента не будет подписано, если подтвердится информация о фальсификации подписей некоторых депутатов.

Также В.Рыбак отметил, что на внеочередной сессии не будет принято никаких решений, поскольку у ее инициаторов нет необходимых 226 голосов. Вместе с тем, отметил он, ее проведение обойдется бюджету в 3 млн. 672 тыс. грн.