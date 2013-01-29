Сегодня "Свобода" проведет марш по Одессе, а пророссийские организации сожгут флаг УПА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации ВО «Свобода», патриотическая акция начнется в 17:00 рядом с главным корпусом Одесского Национального университета им. Мечникова.

«Намереваемся провести массовую акцию, однако не будем уточнять подробностей, поскольку в последнее время в городе усилили активность наши политические оппоненты, ряд пророссийских организаций. Свидетелями их тщетных попыток противодействовать празднованию представителями украинской общественности Дня Соборности стали 22 января около полтысячи участников этого государственного праздника», - заявил пресс-секретарь облорганизации ВО «Свобода» Василий Сидорак.

В то же, время лидер одесских пророссийских организаций «Колокол» и «Молодежное единство» Антон Давыдченко заявил на пресс-конференции, что активисты этих организаций планируют сорвать завтрашнюю акцию «свободовцев».

Как отмечается в сообщении организации "Молодежное единство", члены организации 29 января проведут антифашистский марш и сожгут черно-красный флаг ОУН-УПА.

А.Давыдченко добавил, что его организации подали заявления в суд о запрещении марша националистов по улицам города.

По его словам, общественная организация «Колокол» также обратилась с иском к народному депутату Украины от ВО «Свобода» Павлу Кириленко, который недавно обвинил А.Давыдченко и его единомышленников в порче имущества Одесской киностудии, в частности, входных дверей здания, во время пребывания в Одессе лидера партии Олега Тягнибока.

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Как сообщал УНИАН, одесские правоохранители предотвратили 22 января столкновение участников церемонии возложения цветов к памятнику Шевченко по случаю Дня Соборности, когда к монументу подошли около 30 представителей «Молодежного единства» и нескольких активистов «Партии Сталина» с портретом «вождя народов» и лозунгами против представителей ВО «Свобода» и попытались сорвать возложение цветов к подножию монумента и проведению митинга более 200 представителями украинских организаций «УДАР», ВО «Батькивщина», Всеукраинского общества «Просвита», украинского казачества и ВО «Свобода».