Свободовец требует от СБУ ликвидировать антигосударственные организации в Одессе

Народный депутат, председатель Одесской областной организации ВО «Свобода» Павел Кириленко направил в областные управления СБУ и МВД депутатское обращение с требованием немедленно прекратить деятельность прокремлевских организаций антигосударственной направленности, финансируемых из-за границы, которые ухудшают криминогенную ситуацию в Одессе, нарушают покой граждан, провоцируют массовые конфликты и столкновения, подрывают национальную безопасность Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской облорганизации ВО «Свобода», П.Кириленко отметил, что это организации «Молодежное единство», «Колокол», «Дозор», «Славянское единство» и связанные с ними структуры.

Депутат предлагает привлечь к ответственности организаторов и руководителей этих организаций.

Кроме того, П.Кириленко требует обеспечить порядок в городе 22 января во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Соборности Украины, поскольку вышеупомянутые организации заявили, что будут препятствовать их проведению.

В обращении «свободовец» акцентирует внимание на личности лидера «Молодежного единства» Антоне Давидченко. «Руководитель «Молодежного единства» Антон Давидченко как руководитель другой прокремлевской организации «Колокол» был одним из организаторов беспорядков и провокаций возле Одесской киностудии во время визита в город 12 апреля в 2012 г. и встречи с горожанами лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока. Накануне Давидченко через СМИ призвал к силовому противодействию визиту лидера ВО «Свобода». В день встречи группа молодых людей из нескольких антиукраинских организаций, таких как «Славянское единство», «Дозор», «Колокол» и пр. во главе с Давидченко пыталась прорваться в зал киностудии, где проходила встреча. Они повредили двери киностудии, то есть государственное имущество. Кроме того, указанные лица совершали групповое нарушение общественного порядка и пытались вследствие своих хулиганских действий помешать законной деятельности ВО «Свобода». Но ни один из организаторов и участников указанных правонарушений не был привлечен к ответственности, на соответствующее заявление ответ до сих пор не поступил», - отметил П.Кириленко.

Он просит открыть уголовное производство и начать досудебное расследование по фактам совершения «Давидченко Антоном Владимировичем, 1985 г.р. и группой присутствующих с ним лиц у входа в Одесскую киностудию 12 апреля 2012 г. преступлений, предусмотренных ст. ст. 170 (препятствование законной деятельности политической партии), 194 (умышленное повреждение имущества), 293-296 (групповое нарушение общественного порядка, массовые беспорядки, призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку, хулиганство), 340 (незаконное препятствование проведению собраний), 341 (захват государственных зданий), 346 (угроза общественному деятелю-руководителю политической партии)».