В Луганской области в снегу застрял международный автобус с 25 пассажирами

Как сообщили УНИАН в ГТУ МНС в Луганской области, автобус "VOLVO", в котором находились 25 пассажиров, частично съехал с дороги и не смог продолжить движение.

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Спасателям с помощью автомобиля САРМ удалось высвободить автобус из снегового заноса. Пассажиры автобуса спасательным автомобилем были доставлены к кафе таможни, где их пересадили на другой автобус, следовавший до Ростова-на-Дону.