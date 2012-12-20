Москаль: милиция занялась «хулиганами», которые обидели «тушку» Табалова

Как говорится в переданном УНИАН сообщении Г.Москаля, «в оперативной информации от 14 декабря, которая поступает в Верховную Раду из МВД, я натолкнулся на очень интересное сообщение. В разделе “Преступления против общественной безопасности” изложено вот такое: “13 декабря работниками ГУМВД Украины в г. Киеве во время мониторинга сети “Интернет” было обнаружено сообщение, что в прошлый день в помещении Верховной Рады Украины неизвестный причинил телесные повреждения народному депутату Украины А. Табалову, 1978 г. рождения. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство)”.

Как отмечает Г.Москаль, «такие сообщения МВД не могут не вызывать удивления. Во-первых, кто уполномочивал МВД мониторить Интернет, и с какой целью это делается? А во-вторых, почему такой “мониторинг” носит выборочный характер? Разве в том же Интернете не было сообщений о массовых драках возле трибуны и в президиуме Верховной Рады Украины в течение 12 и 13 декабря, в результате чего есть потерпевшие? Да сколько угодно! Так почему по данным фактам не открывается никакое уголовное производство?».

Как сообщал УНИАН, Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№49), и А.Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе №99 в г. Кировограде.

11 декабря Объединенная оппозиция "Батькивщина" обнародовала требование к Александру и Андрею Табаловым сложить их депутатские мандаты. Такие требования связаны с тем, что эти два депутата не вошли в состав фракции «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.

12 декабря оппозиция заблокировала депутатов Александра и Андрея Табаловых и не допустила их к участию в открытии сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.