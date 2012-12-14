Избиратели уже угрожают Табалову, что «живым из округа не уедет» (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 14 декабря, в Кировограде на пресс-конференцию народного депутата Андрея Табалова пришли несколько представителей общественности, которые назвались его агитаторами на выборах. Женщины рассказали, что не были наемными агитаторами, а добровольно агитировали жителей микрорайона за А.Табалова как за оппозиционного кандидата, потому что именно так он позиционировал себя на встречах с избирателями.

Одна из них, Наталия Локарева, отметила, что после того, как А.Табалов был избран, и не вступил во фракцию «Батькивщины», она и другие его избиратели считают, что их предали, и они готовы совершить самосуд.

«Если вы приедете к нам на Алексеевку (один из микрорайонов областного центра – УНИАН), то живым из нее не выедете!», - отметила женщина.

В то же время А.Табалов сообщил журналистам на пресс-конференции, что виновным не чувствует себя.

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«Я не предавал ни присягу, ни избирателей, ни партийных боссов - перед ними я выполнил все свои обязательства», - отметил новоизбранный депутат.

А.Табалов также отметил, что не видит оснований для того, чтобы сложить депутатские полномочия.

«Да, я не написал заявление о вступлении во фракцию Объединенной оппозиции «Батькивщина» и писать его не буду. Почему я этого не сделал? Работать с «Батькивщиной» было сложно, согласованной работы не вышло. Еще во время выборов у меня были сомнения в нашем дальнейшем сотрудничестве. На первом заседании фракции я был неприятно удивлен, не знал, что делать, говорил об этом с Арсением Яценюком, просил дать мне время. Но то, что произошло в Верховной Раде, все перечеркнуло», - сказал политик.

А.Табалов назвал себя внефракционным и внепартийным, в то же время сказал, что является оппозиционным политиком.

«Во фракцию Партии регионов также входить не буду. Я буду работать для кировоградцев и для округа, - отметил нардеп. – В свое время я воевал в Кировограде с Партией регионов, теперь, оказывается, воюю на два фронта».

Он также опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что в первый день работы нового парламента Партия регионов голосовала его карточкой, в то время как его самого в сессионном зале не было.

«Карточку свою никому не давал, как кое-кто рассказывает. Кое-кому выгодно об этом говорить, чтобы люди не обращали внимания на некоторые другие факты. Время расставит точки над “і”», - отметил А.Табалов.

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Как сообщал УНИАН, Андрей Табалов является одним из двух депутатов, которые были избраны от партии «Батькивщина», однако отказались вступить в ее фракцию. В частности, отец Александр Табалов прошел в ВР по списку Объединенной оппозиции «Батькивщина» (№ 49), а сын А.Табалов баллотировался от «Батькивщины» в округе № 99 в Кировограде.

11 декабря Объединенная оппозиция "Батькивщина" обнародовала требование к Табаловым сложить их депутатские мандаты. Такие требования связаны с тем, что эти депутаты не вошли во фракцию «Батькивщина» и нарушили тем самым присягу кандидата в народные депутаты, подписанную ими 5 августа этого года.

12 декабря оппозиция заблокировала депутатов Табаловых и не допустила их к участию в открытии сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва.

13 декабря А.Табалов не присутствовал в сессионном зале.

Табалов-младший отмечал, что прошел в парламент не по партийному списку, а по мажоритарному округу, поэтому «при принятии решения буду руководствоваться исключительно интересами своих избирателей. И только они имеют право оценивать мои действия и голосования».