В Киевсовете жалуются, что у депутатов «пропадают личные вещи»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Карпунцов сказал, выступая с трибуны.

Он подчеркнул, что фракция «УДАР» выступает за персональное голосование депутатов в Верховной Раде, и этот принцип они будут стремиться отстаивать везде, и больше - в Киевсовете, который принимает много вопросов, противоречащих интересам столичной общины.

После выступления В.Карпунцов передал Г.Гереге карточку депутата Киевсовета от фракции ГАК Александра Пабата, которой голосовали сегодня на заседании, однако ее владелец отсутствует в сессионном зале.

Перед выступлением В.Карпунцова депутат от ГАК Юрий Бондарь взял слово и призвал Г.Герегу попросить народных депутатов, которые сегодня присутствуют на заседании Киевсовета, прикрепить на одежду соответствующие значки. Он пояснил свою просьбу тем, что по залу ходят «какие-то люди и у депутатов Киевсовета пропадают личные вещи». Ю.Бондарь заявил, что пропала карточка для голосования А.Пабата.

Сегодня в сессионном зале Киевсовета присутствует около 10 народных депутатов, в основном от партии «УДАР», которые были депутатами Киевсовета.