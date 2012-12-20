В Киевсовете жалуются, что у депутатов «пропадают личные вещи»
Народный депутат от партии «УДАР», бывший депутат Киевсовета Валерий Карпунцов призвал руководителей фракций совета сдать секретарю Киевсовета Галине Гереге карточки депутатов, которые отсутствуют сегодня на сессии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Карпунцов сказал, выступая с трибуны.
Он подчеркнул, что фракция «УДАР» выступает за персональное голосование депутатов в Верховной Раде, и этот принцип они будут стремиться отстаивать везде, и больше - в Киевсовете, который принимает много вопросов, противоречащих интересам столичной общины.
После выступления В.Карпунцов передал Г.Гереге карточку депутата Киевсовета от фракции ГАК Александра Пабата, которой голосовали сегодня на заседании, однако ее владелец отсутствует в сессионном зале.
Перед выступлением В.Карпунцова депутат от ГАК Юрий Бондарь взял слово и призвал Г.Герегу попросить народных депутатов, которые сегодня присутствуют на заседании Киевсовета, прикрепить на одежду соответствующие значки. Он пояснил свою просьбу тем, что по залу ходят «какие-то люди и у депутатов Киевсовета пропадают личные вещи». Ю.Бондарь заявил, что пропала карточка для голосования А.Пабата.
Сегодня в сессионном зале Киевсовета присутствует около 10 народных депутатов, в основном от партии «УДАР», которые были депутатами Киевсовета.