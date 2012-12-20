Киевсовет отказался рассматривать вопрос о Гостином дворе

Как передает корреспондент УНИАН, за внесение проекта решения на рассмотрение сегодняшней сессии «за» проголосовали только 36 депутатов из 86.

Проект решения предлагал рассмотреть депутат от фракции «УДАР» Алексей Давыденко.

Он отметил, что этот вопрос безотлагателен и резонансный.

По словам А.Давыденко, в сессионном зале Киевсовета присутствуют народные депутаты от партии «УДАР», которые пришли поддержать киевлян, защищающих Гостиный двор от перестройки.

А.Давыденко отметил, что проект решения зарегистрирован еще вчера, однако, поскольку этот вопрос является неотложным, попросил депутатский корпус поддержать его включение в повестку дня сегодняшнего или следующего заседания Киевсовета, чтобы документ прошел все согласования в комиссиях.

Секретарь Киевсовета Галина Герега заметила, что поставит этот вопрос на голосование, в то же время она инициировала создание рабочей группы и проведение круглого стола при участии представителей городской власти, депутатов Киевсовета и Верховной Рады, киевлян и представителей СМИ по вопросу реконструкции Гостиного двора.

Как сообщал УНИАН, защитники Гостиного двора заявили об избиении некоторых из них. По их словам, ночью 19 декабря в Гостиный двор ворвались неизвестные в черной форме и вытолкали часть активистов, находившихся внутри, на улицу. Кроме того, противники реконструкции здания заявили, что нападающие применили слезоточивый газ и спецсредства, которые разрешены для использования только сотрудникам правоохранительных органов.

По словам потерпевших, милиция не принимала никаких действий в отношении нападающих.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII в., архитектор Иван Григорович-Барский).

19 июля этого года Окружной административный суд Киева отказался отменить действие постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

Также есть решение Киевсовета от 20 сентября с.г., согласно которому депутаты передали ПАО «Совместное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» в аренду на 5 лет земельный участок площадью 1,02 гектара на Контрактовой площади, 4, на которой расположен Гостиный двор, для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы власти сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты начали акцию протеста. Создание очередного торгового центра, тем более в здании исторического памятника, киевляне считают нецелесообразным.