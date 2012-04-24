Президент «Союз Чернобыль Украины» назвал «шкурами» чернобыльцев, которые через суды добивались пенсий

Президент Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Юрий Андреев назвал "шкурами" чернобыльцев, которые через суды добивались выплат в полном объеме предусмотренных законодательством пенсий, а также тех, кто заявил о намерении выйти на акции протеста 26 апреля.

Об этом Ю.Андреев сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: “26-я годовщина Чернобыльской катастрофы: техногенные, экологические, социальные аспекты”.

"Те, кто не воспринял пенсии, потому что не заработал, - это чернобыльские «тыловики», которые никогда не видели площадку станции, максимум, они могли по телевидению увидеть, как ликвидировалась авария. Так вот эти незаслуженные, так называемые чернобыльцы, пытаются шантажировать всех, чтобы только им выполнили судебные решения", - отметил Ю.Андреев.

Президент чернобыльской организации высказал убеждение, что большинство чернобыльцев не обращалось в суды. «Нас большинство, и мы всегда думали о большинстве, а не об определенной шкурной группе, части непримиримых, которые не восприняли пенсию, поскольку ее не заработали…», - подчеркнул Ю.Андреев.

Он считает, что к судьям, которые принимали решение в интересах чернобыльцев, необходимо применить уголовную ответственность.

Кроме того, Ю.Андреев выразил поддержку политике действующего правительства относительно чернобыльцев, попутно раскритиковав действия предыдущих правительств Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко.

Он считает, что на сегодняшний день чернобыльцы не имеют оснований быть неудовлетворенными действиями власти. При этом Ю.Андреев заявил, что все чернобыльцы, которые выходили и планируют выйти на акции протеста, делают это за деньги и исключительно из политических соображений. "…Выйти на улицу и поорать за деньги оппозиционных партий, под партийные лозунги и требования политические", - сказал он.

"Мы считаем, что день аварии 26 апреля - это день трагедии, день, когда мы вспомним наших близких, которые погибли... Мы считаем, что эта акция (протеста - УНИАН), мягко говоря, безбожная, бездуховная и по своей сути шкурная – кроме защиты собственной шкуры, причем за счет других. Никто не ставит других задач», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ряд общественных организаций чернобыльцев запланировал на 26 апреля акции протеста с требованиями выплатить им пенсии в размерах, предусмотренных законодательством.