Советник Януковича рассказал, как Азаров бьется с местными властями

В последнее время местные власти бросили вызов центральной власти, заявляет политолог, советник Президента Украины Дмитрий ВЫДРИН.

В интервью изданию "Московский комсомолец в Украине" Д.ВЫДРИН подверг критике деятельность местных властей, отметив, что чиновники на местах зачастую предпринимают прямо противоположные распоряжениям центральной власти действия. Так, по словам политолога, сейчас правительство борется за то, чтобы коммунальные тарифы для населения не повышались, однако в некоторых областях все равно происходит их повышение. "Премьер буквально бьется за сохранение тарифов, отдает распоряжение по регионам, пытается уволить даже трех губернаторов, а в ответ местное чиновничество разворачивается и делает все с точностью да наоборот. В частности, на требование премьера бросить все резервы на социалку и обеспечить максимальную лояльность мелкому бизнесу – на местах возникают новые поборы", - цитирует Д.ВЫДРИНА сайт «Подробности».

По мнению политолога, для ликвидации коррупции на местах необходимо объединить усилия центральной власти с общественными организациями и профсоюзами.

Напомним, трения между местными властями и Кабинетом министров обострились после того, как в Сумской, Херсонской, Донецкой, Черкасской и других областях были резко повышены тарифы на коммунальные услуги. Премьер-министр Николай АЗАРОВ призвал горсоветы и мэров городов вернуть цены на прежний уровень – и они приняли соответствующие решения. Глава Кабмина пообещал, что без одобрения правительства тарифы расти не будут.

При этом «Подробности» приводят слова пресс-секретаря премьер-министра Виталия ЛУКЬЯНЕНКО, который, говоря об эффективности местной власти, отметил: "Если энергообеспечение отдельного дома решается только после вмешательства на уровне Секретариата Кабмина по поручению премьера, это вызывает чрезвычайно серьезные вопросы к качеству местной власти". По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, только на страницу Facebook Н.АЗАРОВА поступило около 2 тысяч обращений граждан, касающихся случаев необоснованного повышения тарифов или некачественных услуг в морозы.