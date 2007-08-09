В ПР считают, что Ющенко стал в оппозицию к народу

Партия регионов утверждает, что “Начало избирательной кампании в Украине показало, что определенные политические силы в окружении Президента Виктора Ющенко намерены в основу своих «электоральных технологий» положить циничные манипуляции и сознательный обман граждан Украины. Еще не начался срок, отведенный для агитации, как некоторые политики развернули агрессивную кампанию откровенных фальсификаций, лжи и грязи против Коалиции национального единства, Кабинета Министров Украины и Партии регионов”.

”К сожалению, - говорится в заявлении партии, обнародованном на сайте ПР , - Президент Виктор Ющенко, не отстранился от этой этой позорной практики своих политических соратников. Тем самым он в очередной раз подчеркнул свою неспособность стать «президентом ВСЕЙ Украины».

”Президент, озвучивающий фальсифицированную информацию, фактически целеустремленно отвергает достижения политических партий, получивших преимущество на выборах в Верховную Раду и сформировавших действующее Правительство. Мы расцениваем это не просто как избирательную технологию, а как попытку стать в оппозицию к украинскому народу. И в первую очередь, в оппозицию к тем миллионам избирателей, которые поддержали Партию регионов в марте 2006 года и подтвердят свой выбор 30 сентября 2007 года”, - утверждают в ПР.

”Как иначе можно воспринимать критику главой государства социально-экономического курса Кабинета Министров Украины, сформированного Коалицией национального единства, на основе искраженных и недостоверных фактов и цифр? Разве Президент не знает, что за 2003 год экономика выросла на 9,6%, за 2004 год – на 12,1%. Вспомним, за время правления „помаранчевой” команды в 2005 году темп роста ВВП упал до 2,7%. Вместе с тем, начиная уже с августа 2006 года, обеспечивается средний прирост внутреннего валового продукта около 8%. Правительство не просто «использовало» эти „позитивные показатели”, как сказал Президент Виктор Ющенко, а направило их на улучшение жизни людей.

За І полугодие 2007 года номинальные доходы населения, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, увеличились на 26,2%, а в июне – на 27,8%. О каком замедлении может идти речь, если среднемесячная заработная плата за І полугодие 2007 года выросла на 26,7%? (по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году).

Что же касается тарифной политики в жилищно-коммунальной сфере, то именно Правительство Виктора Януковича остановило необоснованный рост цен на жилищно-коммунальные услуги.

Причиной роста платы за горячую воду и отопление на 123,2% за последний год, о чем заявил Президент, были именно решения предыдущего Правительства. В то же время, Правительство Виктора Януковича приняло все возможные меры для смягчения такого ценового удара по гражданам.

Так, по итогам 7 месяцев 2007 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли лишь на 3% против 22,2% за аналогичный период 2006 года.

Правительством Виктора Януковича был снижен порог для получения жилищных субсидий для населения. И как результат, существенно расширился круг их получателей. Малообеспеченным гражданам гарантирована стабильность расходов на оплату услуг ЖКХ независимо от роста их стоимости.

Средняя заработная плата в июне выросла в среднем на 30%. И это далеко не предел.

Партия регионов поставила реальные цели и задачи. Каждое повышение уровня зарплаты, пенсий и других социальных выплат основываются на четких расчетах и проекте закона о государственном бюджете на 2008 год. В этом заключается фундаментальное отличие Партии регионов от ее оппонентов.

В то время, когда на биг-бордах „помаранчевых” лишь сказочные обещания, мы воплощаем в жизнь свою программу: повышаем качество жизни каждого гражданина Украины уже сегодня!

Партия регионов взяла на себя обязательство придерживаться высших стандартов в проведении чистых, открытых, прозрачных, демократических выборов. Так же честно и открыто мы проводим нашу предвыборную агитацию: рассказываем о своих планах, о собственных достижениях, о том, чего удалось достичь профессиональному Правительству во главе с Виктором Януковичом и о нашем виденье будущего Украины. К сожалению „помаранчевые” силы, как и прежде, не могут действовать так же честно и ответственно.

Напоминаем всем участникам избирательного процесса, что Законы Украины „О выборах народных депутатов Украины" „О телевидении и радиовещание" „Об информации”, „О рекламе” запрещают предоставлять избирателям недостоверную информацию, использовать средства и технологии, манипулируя сознанием, запрещают использовать на телевидении и радио скрытые вставки, влияющие на подсознание человека, запрещают распространять информацию, нарушающую законные права и интересы физических и юридических лиц, посягающую на честь и достоинство граждан Украины.

Однако, к сожалению, это не всегда останавливает наших оппонентов. Они позволяют себе слишком свободно обращаться с цифрами и фактами, манипулируя ими вплоть до полного искажения истины.

Партия регионов призывает все партии и блоки, участвующие в процессе досрочных выборов, проводить свои предвыборные агитации исключительно на принципах честной состязательности.

Обращаемся к своим коллегам и оппонентам с политическим требованием: не допускать в будущем «грязных» предвыборных технологий, «черного пиара», махинаций и мошенничества, незаконных методов и средств агитации. Мы предлагаем всем политическим силам приобщиться к проведению «чистых» и демократических досрочных выборов!

Наш народ сделает свой выбор в интересах той политической команды, которая действительно работает для граждан Украины. Именно Партия регионов строит будущее не на кратковременную перспективу, а исходя из интересов грядущих поколений”.