Во дворце «Украина» труппа барабанщиков №1 в Японии Yamato

22 ноября на сцене Национального дворца «Украина» труппа барабанщиков №1 в Японии - Yamato! Приезда японской группы Yamato сторонники этого драйвового и экзотичного вида искусства ожидают с особенным нетерпением. В рамках своего мирового турне японские барабанщики дадут единственный концерт в Киеве на сцене НД «Украина».

Число участников группы – 11 человек, и в настоящей момент в коллектив входят как мужчины, так и женщины. Барабанщики Yamato играют более 200 концертов в год. Почти за 20 лет существования Yamato сыграли более 7000 концертов по всему миру, каждый из которых сопровождался полным аншлагом. Незабываемое шоу тайко-самураев из Центра Вселенной возвело Yamato в ранг исполнителей мирового уровня и желанных гостей на любых престижнейших концертных площадках. В первую очередь необычностью подхода к традиционному музыкально-театральному наследию Японии и к концепции жизни вообще.

Кругосветные путешествия Yamato начались в августе 1998 г., когда музыканты приняли участие в знаменитом Эдинбургском фестивале, где получили один из главных призов - Spirit Of Fringe Award. Им рукоплескали на всех континентах! Их шоу смогли оценить более полутора миллионов человек! Благодаря чисто японской настойчивости и амбициозности, Yamato стал одной из визитных карточек страны, которая ничем не уступает шоу фламенко Хоакина Кортеса или ирландскому степ-шоу Майкла Флетли «Lord of the dance».

Повсюду японских барабанщиков сопровождают по-настоящему эксклюзивные инструменты. Каждый барабан являлся и является настоящим произведением искусства сродни скрипкам Гварнери или Страдивари. Корпуса выдалбливают из цельных кусков дерева. А поскольку для изготовления корпуса бe-дайко необходимы цельные куски дерева большого диаметра, возраст таких деревьев составляет не менее двухсот лет.

"Шоу Yamato - зрелищное, красочное и энергичное, - говорит об ансамбле его руководитель Маса Огава (Masa Ogawa). - Звук и ритм, словно стук сердца. Когда люди смотрят шоу и слушают музыку, они чувствуют свою связь с нами из-за ритма. Чувствуют жизнь и силу в себе, легко отдаются этому ритму. Величественное действо мы создаем не одни, с нами его делает вся публика в зале! Наш звук - это звук ваших сердец".

Начало концерта - 19.00.