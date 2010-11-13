СМИ: Оробец ушла от Балоги

Народный депутат Украины Леся Оробец сегодня написала заявление о выходе из партии "Единый центр". Заявление обнародовано на персональном блоге парламентария, сообщает Лига.

В заявлении на имя председателей секретариата партии, Подольской районной в городе Киеве организации партии, а также Киевской городской организации партии "Единый центр" указывается: "Я сообщаю вам о своем выходе из партии "Единый центр" по собственному желанию".

"С момента получения этого заявления прошу не считать меня членом партии "Единый центр". Также прошу снять мои персональные данные с официального сайта "Единый центр", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Президент Украины Виктор Янукович назначил лидера "Единого центра" Виктора Балогу главой Министерства по чрезвычайным ситуациям.