Милиция сорвала шоу "Гламурные гастроли кремлевского гебиста" (фото)

Представители МВД задержали в Киеве восьмерых членов Всеукраинского объединения «Свобода» - участников акции протеста против визита патриарха Московского КИРИЛЛА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», они были задержаны сегодня в 09.30, когда пытались провести театрализующую постановку «Гламурные гастроли кремлевского гебиста» (Владимирский проезд, на тротуаре возле гостиницы «Хайят»).

Среди задержанных - заместитель председателя Киевской «Свободы» Руслан АНДРИЙКО, руководитель Печерской районной организации Александр АРОНЕЦ, председатель Подольской районной организации Валентин ЛУНЕЙКО, председатель Оболонской организации Вадим КУДОВБЕНКО, Михаил КУБЛИЙ, Евгений ИГОЛЬНИКОВ, Вадим ФЕЩЕНКО, Евгений КОВАЛЕНКО. Задержанных везут в “печально известный” Шевченковский райотдел милиции, отметили в пресс-службе.

“Операцией милицейского произвола руководил заместитель начальника управления охраны общественного порядка города Киева подполковник Сергей БОЙКО”, - проинформировали в ВО ”Свобода”, подчеркнув, что “милиция зачищает Киев в угоду московскому попу. Милиция задержала всех, кто был с национальной символикой или в национальной одежде”.

По данным пресс-службы ВО, “еще перед началом театрализованной постановки представители МВД заявили, что ни в коем случае, даже несмотря на наличие официального сообщения об акции, которая не запрещена судом, не позволит портить настроение российскому гастролеру”.

Сразу же после попыток начать театрализованную постановку милиционеры грубо арестовали ее организаторов, а других свободовцев отряд «Беркуту» оттеснил к Майдану Незалежности и держит в окружении, подчеркнули в пресс-службе партии.

Как сообщалось, 23 июля в 23.00 Окружной административный суд Киева вынес решение запретить любые акции протеста против приезда патриарха КИРИЛЛА, которые 25-28 июля планировали провести ВО «Свобода» совместно с другими национально-патриотическими организациями.