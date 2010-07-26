Кто сбил человека в Малине: начальник отделения ГАИ или его родной брат

Участником дорожно-транспортного происшествия с трагическими последствиями в Малине 16 июля был не начальник отделения ГАИ Малина, а его брат.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Управления ГАИ УМВД Украины в Житомирской области по поводу появления в некоторых СМИ информации, что участником этого ДТП якобы был начальник отделения ГАИ Малина.

Как отметили в пресс-службе, 16 июля около 17.00 в Малине, на улице Крымского, водитель автомобиля “Фольксваген”, 28-летний местный житель, совершил столкновение с мопедом “Хонда” под управлением 60-летнего жителя Малина, который, двигаясь впереди данного автомобиля, без предупредительного сигнала, с крайнего правого положения начал резкий маневр поворота налево.

В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения и умер в реанимационном отделении Малинской ЦРБ. Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств происшествия.

Информация о том, что за рулем “Фольксвагена” находился начальник отделения ГАИ г. Малина, не отвечает действительности. В действительности участником ДТП был его родной брат, что подтверждают материалы оформления происшествия, подчеркивается в сообщении.

Расходы на похороны погибшего и установление памятника на могиле взял на себя начальник ОГАИ г. Малина, отметили также в пресс-службе.