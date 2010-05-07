Эксперты не думают, что власть пойдет на публичный конфликт с журналистами

Эксперты считают смелым заявление журналистов программы ТСН на телеканале «1+1», однако прогнозируют, что цензура останется.

В комментарии «Політичній думці» руководитель фонда «Демократические инициативы» Ирина БЕКЕШКИНА отметила: «Я не думаю, что журналисты будут за это сопротивление наказаны, но, с другой стороны, я не уверена, что редакционная политика изменится. Этих журналистов, которые подписались под обращением, скорее всего, позабирают из новостей и постепенно поотправляют в другие программы. Потому что сейчас масса журналистов, которые охотно будут делать все, что им скажут. Не хотите вы работать в таких условиях, тогда до свидания. Придут другие и сделают. Поэтому потребности в репрессиях смелых и квалифицированных журналистов даже нет».

По убеждению И.БЕКЕШКИНОЙ, цензура останется, несмотря на эти заявления. «Теленовости смотреть сейчас невозможно из-за их журналистского качества. Мы не видим там уже давно экспертов, разных точек зрения. Я на себе уже убедилась, и не только я. Раньше мнениями экспертов интересовались, сейчас экспертная среда исчезла из СМИ. Введением цензуры занимаются непосредственно владельцы телеканалов. Диктует ли им такую политику власть? Это темная какая-то сторона. Обычно темников, может, и нет, но другие влияния очевидны».

«Власть, безусловно, боится свободы слова и заинтересована в ее ограничении. Телеканалы, в свою очередь, боятся историй с лицензированием, «наездов» разных налоговых и всякое такое», - отметила эксперт.

При этом И.БЕКЕШКИНА считает, что работников ТСН «некому уже поддерживать. Всех, кто мог это сделать, уже давно повыкидали, позачищали. Потому что все боятся за свои места. Поддержка будет не от телевизионщиков, поскольку на нетелевизионных журналистов давления власти намного меньше. В Украине сейчас ситуация, как в России, где все телеканалы контролируемы, но есть «Эхо Москвы» и Интернет. В Украине особо жесткая цензура на те СМИ, которые имеют наибольшее влияние на граждан, то есть на популярные телеканалы. На газеты и Интернет-издания они, даже если бы и хотели распространить цензуру, им не удастся».

Как сказал политический эксперт Сергей ТАРАН, введение цензуры на ведущих телеканалах ожидалось, потому что те события, которые произошли за последние два месяца, привели к введению цензуры.

«Власть публично не будет идти на конфликт с журналистами, будет даже как-то оправдываться, но цензура будет. Безусловно, это смелый поступок журналистов, однако мне представляется, что со многими журналистами власть и владельцы, скорее, попробуют договориться или переформатируют новостные службы, а мятежников переведут на другую работу», - отметил он.

Из этой ситуации, по мнению эксперта, мог бы быть красивый выход – заключение соглашения журналистов с владельцами на критериях и стандартах европейской, свободной журналистики.

Обычно, убежден С.ТАРАН, «власть заинтересована в ограничении слова. Очевидны две тенденции – абсолютная власть в Партии регионов и ограниченные электоральные лимиты. Потому что политика власти рассчитана лишь на 9 областей, где победил ЯНУКОВИЧ. Большинство областей хотело другого Президента. Когда поддержка власти ограничена, то происходит политический кризис. Чтобы не допустить политического кризиса, власть пытается ввести цензуру. Владельцы же каналов лишь опосредствованно отвечают за то, что происходит в их программах. Они, как и другие бизнесмены, попали в ситуацию, когда нужно или играть по правилам власти, или же уходить из бизнеса. Поэтому ответственной за состояние свободы слова является власть. На власти лежит ответственность за введение цензуры. Вне сомнения, солидарная позиция всех журналистов может изменить ситуацию».

Как считает директор Института массовой информации Виктория СЮМАР, ситуация на канале «1+1» вызревала давно, а «последний итоговый выпуск действительно был последней каплей, которая переполнила чашу терпения».

Она выразила надежду, что владельцы телеканала прислушаются к требованиям журналистов, «потому что это единственный прецедент публичности проблемы, такой себе Рубикон, за которым либо журналисты других каналов возьмут пример с ТСН и будут солидарно защищать основы профессии, либо мы увидим борьбу с неугодными и автоматически - закрытие свободы слова в целом на какой-то период».

Безусловно, отметила эксперт, «с приходом власти ЯНУКОВИЧА ситуация стала хуже, новости на большинстве телеканалов стали очищены, так сказать, от критики. Там меньше экспертов, разных точек зрения, и это не может не тревожить. В результате мы видим постепенную вычистку информационного пространства по советскому образцу, то есть о власти либо хорошо, либо никак. Острые темы не поднимаются, информации общественно значимой избегают, а журналисты просто не имеют возможности найти настоящие причины и корни тех или иных явлений».

В.СЮМАР надеется, что «журналисты других телеканалов осознают необходимость поддержать коллег. Сегодняшнее заявление журналистов является темой номер один. Нынешняя власть не имеет достаточного количества качественных спикеров и боится отвечать открыто за свои действия. Например, харьковские соглашения перед принятием должны были пройти обсуждения в экспертной среде. Этого не было. Если есть желание что-то скрыть, что-то замолчать, то это означает, что власть что-то не то делает».

По убеждению политического эксперта Владимира ЦИБУЛЬКО, «этот жест журналистов ТСН свидетельствует, что Украина вернулась в 2004 год. Журналисты тогда так же писали подобные воззвания. Ситуация, в которую вернули страну «регионалы», она не просто символическая, она еще и трагическая. Журналисты, как люди с передовой, почувствовали это первыми. Почему власть боится свободы слова? Потому что она до сих пор еще не предложила ни одного рецепта выхода из кризиса. Фактически власть сейчас пользуется достижениями правительства ТИМОШЕНКО. Сама же она, как оказалось, ничего не способна придумать и предложить нации. Думаю, что после этого заявления будут другие заявления. Власть нынешняя не способна работать в условиях свободы слова и европейской демократии, поэтому она ее будет ограничивать».

Журналист, народный депутат Ольга ГЕРАСИМЮК отметила, что «давно ушла с этого канала, но когда прочитала нынешнее заявление, я сразу отреагировала, позвонив по телефону к ним».

По ее словам, «эти журналисты сделали не просто смелый, а героический гражданский поступок. Там многих молодых журналистов, и я боялась, что им не хватит духа. А они взяли и заявили обо всех проблемах. Я очень беспокоилась за Мирослава ОТКОВИЧА, потому что в действительности тема Голодомора, которая была снята, очень актуальна сейчас для нас. Этот парень отважился сказать об этом. О том, как они делают это нагло и грубо. Все это идет от власти нынешней, которая несамостоятельна. Любая власть должна запомнить, что каждый гейзер, заткнутый кляпом, взрывается. Это уже было, и каждая власть, которая так будет делать, обречена».

Как сообщал УНИАН, 6 мая журналисты программы ТСН телеканала «1+1» заявили о введении цензуры на телеканале.

В открытом письме журналистов идет речь: "Нам запретили освещать определенные темы и события. Наши сюжеты, в которых присутствует критика действующей власти, по политическим соображениям снимают с эфира”. “Окончательное решение о выходе материала в эфир принимает не редактор выпуска, и даже не шеф-редактор ТСН, а гендиректор 1+1", - отмечается в обращении.

Журналисты подчеркивают, что последней каплей стал итоговый выпуск ТСН, вышедший в эфир 2 мая, в котором "материалы о политическом противостоянии во ВР превратились в классические примеры информационного киллерства".

"Сразу отметим, мы не выступаем защитниками, симпатиками или сторонниками оппозиции. Свои политические пристрастия журналист оставляет за пределами своих сюжетов. Однако мы считаем, что каждая из сторон имеет право на равных донести свою позицию к зрителю", - подчеркивается в документе.

В то же время журналисты отмечают, что "смелая попытка коллеги, Мирослава ОТКОВИЧА, поднять проблему цензуры привела к обвинениям в заангажированности, дилетантстве и непрофессионализме со стороны заместительницы главы Администрации Президента".

"Мы требуем немедленно прекратить ручное управление ТСН. Мы требуем прекратить позорную практику внедрения «директив», «ценных указаний» и запрещения тех или других тем. Мы требуем вернуть на ТСН базовые принципы журналистики: объективность, сбалансированность и равноудаление от политических сил", - отметили журналисты и подчеркнули, что в случае игнорирования их требований будут рассматривать возможность проведения однодневной предупредительной забастовки. "Кроме того, с сегодняшнего дня мы будем обнародовать все известные нам факты цензуры", - предупреждают журналисты.

"Мы обращаемся ко всем нашим коллегам. Знаем, что не мы одни оказались под давлением цензуры. Знаем, как тяжело сейчас сделать этот первый шаг. В 2004-м мы нашли в себе силы. Перебороли страх. Каждый - свой. И сказали цензуре "НЕТ"... Призываем вас объединиться, и вместе защитить честь нашей профессии", - призвали журналисты.

Киевский независимый медиа-профсоюз выразил солидарность с коллективом ТСН и заявил о готовности оказать им юридическую и организационную поддержку.

В то же время генеральный директор группы “1+1” Александр ТКАЧЕНКО опровергает факты давления и проявления цензуры в ТСН. "К счастью, большинство авторов этого письма вряд ли когда-либо сталкивалось с проявлениями цензуры в реальной жизни", - сказал А.ТКАЧЕНКО. "Другое дело, что в связи с изменением политической обстановки в стране многие начинают путать собственные политические симпатии с базовыми принципами журналистики. Но этот вопрос уже не имеет никакого отношения к редакционной политике", - отметил он.

В свою очередь заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН отметила, что не вмешивается в редакционную политику частного телеканала «1+1».

А.ГЕРМАН сообщила, что 6 мая встретилась с журналистами телеканала «1+1». По ее мнению, общение было искренним и полезным. «И мне кажется, что мы нашли понимание», - подчеркнула она.

Как сообщила А.ГЕРМАН, во время встречи оказалось, что сюжета журналиста М.ОТКОВИЧА, вокруг которого возник скандал, в действительности еще не существовало. «Была лишь идея подготовки такого сюжета», - уточнила А.ГЕРМАН.

Она высказала мнение, что подобные встречи с журналистами необходимо проводить чаще.

Как подчеркнула А.ГЕРМАН, принципы и стандарты журналистики и свободы слова в Украине должны быть одинаковыми для СМИ всех форм собственности, что отвечает лучшим европейским и мировым стандартам.