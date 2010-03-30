Кто из оппозиционеров не голосовал за отставку Табачника (фамилии)

Верховная Рада сегодня провалила проект постановления «Об освобождении от должности министра образования и науки Дмитрия Табачника». Постановление насобирало лишь 202 голоса из 424 нардепов, зарегистрированных в сессионном зале парламента.

По данным официального сайта ВР, отставку Табачника не поддержал бютовец Алексей Логвиненко. И в сессионный зал вообще не появились 8 штыков Тимошенко: Виталий Барвиненко, Валентин Зубов, Геннадий Задырко, Владимир Каплиенко, Виталий Курило, Юрий Поунеев, Игорь Савченко и Олег Черпицкий.

Среди нунсовцев имел возможность высказаться за отставку Табачника, но не сделал этого Александр Доний. Не пришли в зал ВР аж 15 человек: Юрий Бут, Валерий Борисов, Сергей Василенко, Станислав Довгий, Давид Жвания, Юрий Ключковский, Геннадий Москаль, Александр Омельченко, Игорь Палыця, Иван Плющ, Владимир Поляченко, Александр Третьяков, Сергей Харовский, Виктор Шемчук.

Из фракций ПР, КПУ и Блока Литвина “свержение” Табачника не поддержал ни один нардеп.