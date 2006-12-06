Головатый вступился за Тарасюка и нарвался

После решения Шевченковского районного суда г.Киева о приостановлении действия постановления Верховной Рады об отставке Бориса ТАРАСЮКА с должности министра иностранных дел Б.ТАРАСЮК остается министром со всем объемом полномочий, прав и обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента член фракции «Наша Украина» Сергей ГОЛОВАТЫЙ.

По его словам, после решения суда «этот акт (речь идет о постановлении ВР – УНИАН) не имеет нормативной силы».

«Следовательно, статус министра иностранных дел Украины на сегодняшний день тот же, что и был до принятия Верховной Радой решения о его освобождении, то есть со всем объемом полномочий прав и обязанностей», подчеркнул С.ГОЛОВАТЫЙ.

В ответ, первый заместитель Председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК заявил, что ВР не известили о рассмотрении этого вопроса в суде, и поэтому представители парламента не принимали участия в судебном процессе.

Обращаясь к С.ГОЛОВАТОМУ, А.МАРТЫНЮК отметил: «Сергей Петрович, вы как известный юрист европейского масштаба, который обращался к нашим коллегам и спрашивал, почему не исполняют решение (речь идет о решении Шевченковского суда в отношении Б.ТАРАСЮКА – УНИАН), позвольте Вас спросить: почему вы, будучи министром юстиции Украины, вместе с действующим Президентом не исполняли целый ряд решений судов по поводу освобождения Святослава ПИСКУНА? (с должности генерального прокурора – УНИАН)».

А.МАРТЫНЮК отметил, что речь идет о двойных стандартах, поскольку С.ГОЛОВАТЫЙ заявляет, что решение судов необходимо исполнять, а сам их в свое время не исполнял.

«Все, что делают судьи, особенно судьи Киева, - это является страшным правовым «беспределом», отметил А.МАРТЫНЮК.

По его словам, речь идет о том, что судьи могут отменить будь то Указ Президента (решение суда о восстановлении Евгения ЖОВТЯКА в должности председателя Киевской ОГА), будь то решение, касающееся генпрокурора.

В ответ С.ГОЛОВАТЫЙ напомнил, что дело С.ПИСКУНА на сегодняшний день рассматривает Верховный Суд. По его словам, речь идет о том, что в данной ситуации «это не вопрос административного суда, а это вопрос конституционной юрисдикции».

А.МАРТЫНЮК на эти слова среагировал таким образом: «Правильно, и вопрос относительно Б.ТАРАСЮКА также дело не районного суда, а Конституционного Суда».