Наливайченко: поручения не выпускать Лозинского из страны не было

По состоянию на середину дня пятницы, 3 июля, в Службу безопасности Украины не поступало поручение от Генеральной прокуратуры ограничить право на выезд из страны Виктора Лозинского, лишенного полномочий народного депутата в связи с расследованием уголовного дела о гибели жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Об этом сообщил "Зеркалу недели" в пятницу глава СБУ Валентин Наливайченко. При этом он уточнил, что в настоящий момент контроль над пунктами пересечения границы ведется.