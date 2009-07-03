Наливайченко: поручения не выпускать Лозинского из страны не было
18:33, 03 июля 2009Политика
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Сейчас контроль уже ведется...
По состоянию на середину дня пятницы, 3 июля, в Службу безопасности Украины не поступало поручение от Генеральной прокуратуры ограничить право на выезд из страны Виктора Лозинского, лишенного полномочий народного депутата в связи с расследованием уголовного дела о гибели жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Об этом сообщил "Зеркалу недели" в пятницу глава СБУ Валентин Наливайченко. При этом он уточнил, что в настоящий момент контроль над пунктами пересечения границы ведется.
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