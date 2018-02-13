В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили

ЕС надеется, что права лидера "Движения новых сил" будут соблюдены.

В Европейском Союзе следят за ситуацией вокруг лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сказала спикер Евросоюза Майя Косьянчич.

По ее словам, "мы продолжаем следить за событиями вокруг господина Саакашвили. Мы ожидаем, что законность, а также права господина Саакашвили будут соблюдены".

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в ресторане в центре Киева, после чего, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что Саакашвили возвращен в Польшу в порядке реадмиссии, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.

По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, при задержании на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

В дальнейшем на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, представленного Государственной миграционной службой Украины к главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительно», - отметили в пограничном ведомстве Польши.

Сам Саакашвили 12 февраля заявил, что просит помощи у Европейского Союза и, в частности, канцлера Германии Ангелы Меркель.