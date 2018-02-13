Саакашвили попросил помощи у ЕС и заявил о планах вернуться в Украину "законным способом"

Михеил Саакашвили заявил, что в кафе в Киеве на него напали "мужчины в масках".

Выдворенный из Украины лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили просит помощи у Евросоюза и канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel).

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"В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", - сказал в понедельник, 12 февраля, газете Bild Саакашвили, передает DW.com.

Если ЕС и в частности Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху, объявил политик. "Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от меня, так как я обличаю коррупцию", - добавил Саакашвили. Он объявил, что вернется в Украину законным способом. "Мы выиграем эту битву", - заверил политик.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Саакашвили был задержан правоохранителями в Киеве в ресторане «Сулугуни», после этого, по словам его соратников, был вывезен в неизвестном направлении.

Позже в Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.

По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, при задержании политика на правоохранителей «набросились неизвестные из окружения Саакашвили, и пограничники вынуждены были защищаться и применить силовую поддержку».

В дальнейшем на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, поданное Государственной миграционной службой Украины к главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительно», - отметили в пограничном ведомстве Польши.

В дальнейшем в Государственной миграционной службе Украины заявили, что лидера партии «Движение новых сил» передали в Польшу по процедуре реадмиссии.