Покушение на Мосийчука: стало известно, в каком состоянии нардеп после операции

Народного депутата Игоря Мосийчука, который получил ранения в результате взрыва вблизи студии канала Эспрессо, перевели в реанимацию Об этом сообщила пресс-служба Мосийчука на его странице в Facebook.

Операция прошла успешно и сейчас Мосийчук в состоянии средней тяжести. Его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя.

"Что касается моего состояния: поражена правая сторона - с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно. По периметру больницы выставлена ​​охрана", - отметил Мосийчук.

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По мнению депутата, заказчики его убийства находятся в России, а выполняли "работу" наемники из Киева. По его словам, это может быть "агентура среди патриотической среде".

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука, и один человек – охранник нардепа – погиб. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева. По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.

Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис".

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.