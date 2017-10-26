Мосийчук рассказал о своем состоянии после операции

Пострадавший в результате покушения нардеп Игорь Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние уже стабилизировалось. Об этом он по телефону сообщил телеканалу "112 Украина".

По словам Мосийчука, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.

"Лучше, чем вчера (о своем состоянии здоровья - ред.). Я не хотел бы сейчас в интересах следствия этого говорить, но полностью убежден, что след московский, исполнение здесь украинское. Дам соответствующие объяснения правоохранительным органам. Еще не давал, потому что не был в состоянии, до сих пор нахожусь в реанимации. Я прооперирован, четыре часа шла операция, много осколков с меня вытащили, некоторые еще остались во мне", - заявил он.

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Нардеп заявил, что остался жив благодаря профессиональным действиям телохранителя.

"Я обычно ходил без охраны, Руслан со мной меньше месяца. Я выходил из канала вместе с ним. Он толкнул меня на землю, только благодаря этому я остался жив и жизненно важные органы не пострадали, хотя я был гораздо ближе от эпицентра взрыва, направленного именно на меня... Руслан поймал смертельное количество заряда после взрыва, его лицо искажено. Он не успел достать оружие", - рассказал Мосийчук.

Он добавил, что после покушения намерен усилить свою охрану.

"Больница оцеплена по периметру, где я нахожусь. Я буду делать все, чтобы моя охрана была совершенной. (Возможно ли посещение вас, кто уже был?) Были здесь все. Сейчас никого нет, потому что я в реанимации, врачи не пускают", - констатировал нардеп.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука, охранник нардепа погиб. Также погиб случайно оказавшийся рядом полицейский. Среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт, расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева. По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.

Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис".