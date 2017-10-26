Как произошел взрыв, кто погиб и в каком состоянии раненые: все, что известно о покушении на нардепа Мосийчука в Киеве (фото, видео)

Вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука. Охранник нардепа Руслан Кушнир, который был с ним всего один месяц погиб. У него осталась маленькая дочка и беременная жена. Также при взрыве погиб капитан полиции, который жил рядом с местом взрыва.

Взрыв произошел после эфира на телеканале. По информации пресс-службы Мосийчука, охранник нардепа, который оказался сотрудником полка особого назначения, ценой собственной жизни спас людей. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала. У него повреждены легкие и печень. Мужчине провели операцию.

Место взрыва на картах Google:

Член коллегии МВД Антон Геращенко и советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сразу заговорили о возможной причастности российских спецслужб к теракту.

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Взрыв квалифицировали как теракт, поэтому расследованием будет заниматься ГУ СБУ в городе Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

По предварительной оценке правоохранителей, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля. По словам работников телеканала "Эспрессо", которые были у офиса, за 20 минут до окончания эфира мотоцикла еще не было на месте событий. На нем, предположительно, прибыли двое мужчин.

Все раненые были доставлены в больницы с повреждениями разной степени. Мосийчук сейчас находится в клинике "Борис", у него – ранения конечностей, спины и живота. Врачи прооперировали нардепа.

Операция прошла успешно, и сейчас Мосийчука в состоянии средней тяжести перевели в реанимацию.

Позднее нардеп рассказал о своем состоянии после операции. По словам Мосийчука, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.

"Лучше, чем вчера (о своем состоянии здоровья - ред.). Я не хотел бы сейчас в интересах следствия этого говорить, но полностью убежден, что след московский, исполнение здесь украинское. Дам соответствующие объяснения правоохранительным органам. Еще не давал, потому что не был в состоянии, до сих пор нахожусь в реанимации. Я прооперирован, четыре часа шла операция, много осколков с меня вытащили, некоторые еще остались во мне", - заявил он.

Мосийчук также добавил, что после покушения намерен усилить свою охрану. "Больница оцеплена по периметру, где я нахожусь. Я буду делать все, чтобы моя охрана была совершенной. (Возможно ли посещение вас, кто уже был?) Были здесь все. Сейчас никого нет, потому что я в реанимации, врачи не пускают", - констатировал нардеп.

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Мосийчук считает, что покушение на его жизнь было спланировано в Москве.

"Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители - киевские. Не исключено, что агентура среди патриотической среды. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине", - заявил он.

На записи первых минут после взрыва видно, как на месте инцидента работают медики, помогая раненым после взрыва.