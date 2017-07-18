Заявление Захарченко о "Малороссии" показывает готовность Москвы пойти на обострение –Тымчук

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук прокомментировал заявления главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко о намерении создать так называемую «Малороссию».

Как пишет Тымчук на своей странице в Facebook, уже на стадии возникновения «Малороссии» в ней появились сепаратисты. «Не успел Захарченко завершить свой спич, как руководство так называемой «ЛНР» опровергло вхождение «республики» в «Малороссию». Дескать, луганские боевики считают инициативу преждевременной и свято чтут «Минские соглашения», тем более, что их никто к обсуждению этой затеи не приглашал», – отметил Тымчук.

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«Группа ИС неоднократно сообщала, что между луганскими и донецкими террористами (вернее, между их покровителями) идет нешуточная внутривидовая борьба за право грабить Донбасс. «ЛНР» даже обвиняло «ДНР» в попытке оккупации. Между этими чудесными образованиями действует таможня (!), по сравнению с которой самые свирепые «укропы» - просто дети малые. В общем, единый «народ Донбасса» из конкурирующих банд слепить не получается», – написал Тымчук.

Он считает, что заявление о «Малороссии» - это очередной сигнал, что Москва не собирается исполнять никакие договорённости и готова пойти на обострение.

«В контексте подготовки к масштабным учениям «Запад-2017» (запланированы на середину сентября), Кремль может инициировать различные призывы «о защите» «от народа Малороссии», чтобы ещё больше накалить обстановку и использовать это для торга в ходе переговоров.