Главарь боевиков Захарченко заявил о создании "Малороссии"

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании "нового государства "Малороссии", которое, по его словам, должно стать "преемником Украины", передает "РИА Новости".

"Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия", - заявил журналистам главарь "ДНР". По его словам, столицей "Малороссии" станет Донецк, а Киеву боевики отвели роль "историко-культурного центра без статуса столичного города". Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в "стране" чрезвычайное положение на три года.

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"Ввиду избежания хаоса, предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", - сказал Захарченко.

Захарченко отметил, что ситуация в Донбассе зашла в глухой тупик. Завязался "такой узел, который разрубить уже нельзя", заявил он.

Справка УНИАН. Представители РФ на протяжении последних лет, комментируя вооруженный конфликт на Донбассе, употребляют термин «юго-восток Украины». Кремлевские пропагандисты в начале конфликта заявляли о намерении захватить восемь областей Украины и создать так называемую «Новороссию». Вооруженные силы Украины остановили и блокировали российских захватчиков в Донецкой и Луганской областях, не позволив продвинуться дальше.

Напомним, ранее Порошенко рассказал, где провалился план Путина с проектом "Новороссия".