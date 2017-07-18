Украина нуждается в юридически обязывающих гарантиях безопасности, при которых ни одна страна, в том числе и Российская Федерация, не будет нарушать территориальную целостность и суверенитет украинского государства. Об этом заявил лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время торжественного заседания Кабинета министров, посвященного 100-летию правительства Украины, сообщает пресс-служба НФ.

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Яценюк отметил, что сейчас для Украины четко определено ее место – это место в единой европейской семье: «Мы долго шли к этому. Россия нам не давала возможности это сделать».

«Сегодня вопрос членства Украины в Европейском Союзе стоит на повестке дня для Украины, и убежден, что наступит время, когда для всех стран-членов ЕС это так же станет насущным вопросом - принятие Украины в Европейский Союз», - подчеркнул он.

Лидер «Народного фронта» подчеркнул, что вопрос безопасности государства является сегодня самым важным – «войско, армия и защита нашей нации»: «Россия именно военными, военными мерами пыталась и пытается уничтожить украинское государство».

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«Поэтому Украина требует гарантий безопасности. Не тех гарантий, которые были подписаны Будапештским меморандумом, а юридически обязывающих гарантий для украинского государства, при которых ни одна страна, в том числе и Российская Федерация, не будет нарушать территориальную целостность и суверенитет украинского государства», - подчеркнул Яценюк.

«Лучшая гарантия безопасности – это членство Украины в НАТО. Не все страны-члены НАТО готовы к принятию такого решения. Украинский народ к этому готов. И именно поэтому Украине необходимо продолжать реформу Вооруженных сил для того, чтобы Вооруженные силы Украины полностью соответствовали стандартам Альянса», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

При этом Яценюк отметил, что нынешний запад «имеет очень глубокие исторические корни»: «Несмотря на те испытания, которые наша украинское государство и украинский народ испытывает в течение последнего столетия, нам удалось сохранить нашу страну».

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«Мы прошли мировые войны, мы прошли голодоморы, советскую оккупацию. Мы прошли истребление украинской политической элиты - целенаправленное истребление советской властью лучших сыновей и дочерей Украины. Но мы устояли», - сказал он.

Из столетней истории надо сделать выводы, подчеркнул лидер «Народного фронта»: «История повторилась снова. Но на сегодня она повторилась совсем по-другому, чем 100 лет назад. 100 лет назад Россия отправила свои войска для того, чтобы уничтожить молодую украинскую демократию. Три года назад Россия отправила свои войска в Крым, Донецка и Луганска, чтобы уничтожить независимую Украину».

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«Мы предстали перед экзистенциальным вопросом выживания украинского государства. И мы не повторили ошибок, которые, к большому сожалению, привели когда-то к падению независимой Украины. Мы нашли в себе силы, несмотря на внутреннее политическое сопротивление, которое есть сегодня в Украине так же, как и 100 лет назад, поставить интересы государства и нации выше, чем личные», - подчеркнул он.

При этом Яценюк выразил надежду, что через определенное время «на этом месте будет премьер-министр независимой Украины – члена Европейского Союза и члена НАТО».

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2017 года Верховная Рада определила вступление в НАТО целью внешней политики Украины.