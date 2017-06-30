В Одессе суд арестовал фигуранта "схемы Курченко" с возможностью залога в 10 миллионов гривень

В Одессе суд сегодня арестовал подозреваемого в причастности к хищению топлива по так называемой схеме известного бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры одесской области, по ходатайству прокуратуры 30 июня судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей фигуранту, который накануне задержан правоохранителями в Киеве.

«Фигурант задержан с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что органом следствия задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 (пособничество в злоупотреблении служебным положением, совершенное в составе преступной организации), ч. 366 (служебный подлог) УК Украины.

По данным следствия, подозреваемый в соответствии с отведенной ему ролью в преступной организации подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко для незаконных миллионных сделок с нефтепродуктами.

В дальнейшем он координировал деятельность ООО «Лагуна-Рени», морских агентов и капитанов этих танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через Ренийский морской порт (Одесская область).

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Как сообщал УНИАН, 29 июня по делу о хищении топлива по так называемой схеме бизнесмена Сергея Курченко в Киеве задержан еще один фигурант дела.

30 мая прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Курченко в совершении ряда преступлений. Среди них - создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация полученных преступным путем доходов и т.п.

В мае 2014 министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.