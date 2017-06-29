По делу о хищении топлива по "схеме Курченко" задержан еще один фигурант

По делу о хищении топлива по так называемой схеме бизнесмена Сергея Курченко в Киеве задержан еще один фигурант дела.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

Она отметила, что совместными мероприятиями Одесской прокуратуры, Главного отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью УСБУ в Одесской области и Национальной полиции в расследовании преступной схемы миллионных сделок с нефтепродуктами Курченко совершен очередной весомый шаг.

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«Сегодня в Киеве сотрудники СБУ и милиции задержали еще одного фигуранта дела. Согласно отведенной ему роли в преступной организации задержанный подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко», - написала пресс-секретарь.

По ее словам, в дальнейшем он координировал деятельность ООО «Лагуна-Рени», морских агентов и капитанов танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени.

Также пресс-секретарь напомнила, что Генпрокуратура 27 июня 2017 объявила письменное подозрение Курченко.

Как сообщал УНИАН, 30 мая прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Курченко в совершении ряда преступлений. Среди них - создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация полученных преступным путем доходов и т.п.

В мае 2014 министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.

В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.