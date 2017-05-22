Киев предоставит юридическую оценку жалобе России в ВТО относительно введенных санкций – Минюст

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина предоставит надлежащую юридическую оценку запросу России к органу по решению споров Всемирной торговой организации (ВТО) на проведение консультаций в связи с введенными санкциями против РФ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Петренко сообщил сегодня журналистам в Киеве.

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«Их жалобы в ВТО найдут надлежащую юридическую оценку со стороны Украины как члена ВТО», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Россия направила в орган по разрешению споров ВТО запрос на проведение консультаций в связи с введенными Украиной санкциями против РФ.

«Россия направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями, которые постоянно вводятся с 2014 года, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также по транзиту через Украину», - сообщил руководитель Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По его словам, российский запрос охватывает в целом сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО.

«На территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний - производителей и поставщиков товаров и услуг», - отметил министр.

«Количество антироссийских мер, их характер, охват отраслей, подпадающих под ограничения, свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права», - считает Орешкин.

В соответствии с процедурами ВТО запрос на проведение консультаций является первым этапом при подаче иска. В течение двух месяцев, согласно правилам ВТО, должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого решения в сложившейся ситуации. Как правило, если консультации не приносят ожидаемого результата, у стороны, подающей запрос, есть право начать вторую стадию спора - передачу дела на рассмотрение третейской группы.