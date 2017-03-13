Министр Люксембурга прилетел в Мариуполь
13:15, 13 марта 2017Политика
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Чиновник прилетел, чтобы оценить ситуацию на линии разграничения.
Климкин и Ассельборн прилетели в Мариуполь / twitter.com/MFA_Ukraine
Министр внешних дел Украины Павел Климкин вместе со своим люксембургским коллегой Жаном Ассельборном сегодня прибыл в Мариуполь. Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.
"Министры иностранных дел Украины и Люксембурга по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы почувствовать масштабы российской агрессии и ее последствия", - говорится в сообщении.
FMs of #Ukraine and #Luxembourg are flying to #Mariupol. Important visit to see the scale of #Russia|n aggression and its consequences pic.twitter.com/6EIv2JPLoq— MFA of Ukraine
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