Министр Люксембурга прилетел в Мариуполь

Министр внешних дел Украины Павел Климкин вместе со своим люксембургским коллегой Жаном Ассельборном сегодня прибыл в Мариуполь. Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

"Министры иностранных дел Украины и Люксембурга по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы почувствовать масштабы российской агрессии и ее последствия", - говорится в сообщении.

FMs of #Ukraine and #Luxembourg are flying to #Mariupol. Important visit to see the scale of #Russia|n aggression and its consequences pic.twitter.com/6EIv2JPLoq