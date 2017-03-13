Министр Люксембурга прилетел в Мариуполь

13:15, 13 марта 2017
Политика
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Чиновник прилетел, чтобы оценить ситуацию на линии разграничения.

Климкин и Ассельборном прилетели в Мариуполь / twitter.com/MFA_Ukraine

Министр внешних дел Украины Павел Климкин вместе со своим люксембургским коллегой Жаном Ассельборном сегодня прибыл в Мариуполь. Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

"Министры иностранных дел Украины и Люксембурга по дороге в Мариуполь. Важный визит, чтобы почувствовать масштабы российской агрессии и ее последствия", - говорится в сообщении.

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Теги: #Климкин#Мариуполь#Ассельборн