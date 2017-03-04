Насиров хотел, чтобы его отстранили от должности на период расследования - Гройсман

00:38, 04 марта 2017
Политика
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Задержанный 2 марта сотрудниками НАБУ глава Государственной фискальной службы Роман Насиров хотел, чтобы его отстранили от должности на период расследования.

Владимир Гройсман / REUTERS

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в эфире политического ток-шоу "Черное зеркало" на телеканале "Интер", пишут Подробности.

"Сегодня правительство приняло решение и, насколько я знаю, я говорил с первым заместителем главы ГФС, сам Насиров тоже хотел этого решения - чтобы его отстранили и, таким образом, он сможет доказывать свою невиновность, не скрываясь за своей должностью", - рассказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ вручили Насирову сообщение о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн. Сообщение о подозрении Насирову вручили в больнице, где он находится под охраной. В то же время адвокаты Насирова считают, что задержание и уведомление о подозрении их подзащитному состоялись незаконно.

Сегодня, 3 марта, Кабинет министров отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования. Правительство возложило исполнение обязанностей председателя ГФС на нынешнего заместителя руководителя службы Мирослава Продана.

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Теги: #Насиров