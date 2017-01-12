"Дождя" не будет

Журналистика только на первый взгляд творческая профессия с абстрактными критериями объективности. Зачастую, точка зрения формируется страной, из которой вещают, и страной, на которую вещают. Однако есть простой способ выяснить, какую позицию отстаивает то или иное СМИ. Достаточно обратить внимание на используемые формулировки и определения. Если СМИ сообщает о «российском Крыме», для него вряд ли найдется место в украинском информационном пространстве, каким бы оппозиционным у себя в стране это СМИ не считалось.

К слову, война с Украиной уже давно за пределами зоны внимания российского телезрителя

Сейчас так называемая российская либеральная общественность возмущена запретом трансляции в кабельных сетях Украины телеканала «Дождь» (действительно необычного для современной России СМИ). Но не уверен, что у него была большая аудитория в Украине, уж слишком далеки стали две страны. У украинцев главная ассоциация с Россией – это война, это ежедневные жертвы в рядах украинских военных. На этом фоне российская внутренняя политика, поданная даже в критическом ключе, без прославления партии и правительства, не особо интересна.

К слову, война с Украиной уже давно за пределами зоны внимания российского телезрителя. В России вроде как привыкли, что «крымнаш», а бои на Донбассе идут третий год и не являются новостью, тем более, параллельно гражданам РФ показывают, как российские бомбардировщики борются с терроризмом в Сирии. Иногда в адрес Украины даже звучат предложения признать новый статус-кво и помириться с РФ, произносят заклинания про «братские народы»…

Хотите вещать в Украине – соблюдайте украинское законодательство. Соблюдаете российское – ну, вещайте себе в России

В целом, информационные повестки в Украине и в России уже настолько разные, что для россиян непонятна реакция украинцев на катастрофу Ту-154 с военным ансамблем и доктором Лизой, которая спасала (или, как утверждают некоторые, похищала) детей, прежде всего, там, где до этого прошлась российская армия. Российским СМИ намного приятнее выяснять, почему в Украине неправильно скорбят, чем задаваться вопросами, почему упал и зачем, собственно, летел в Сирию этот самолет.

Причин запрета «Дождя» - несколько. И трансляция российской рекламы в украинском эфире – далеко не главная. В коммерческих вопросах всегда можно договориться. А вот с тезисом, что Крым принадлежит России, - никогда.

Как бы власти РФ реагировали, когда, например, немецкий канал транслировал бы в Калининграде тезис о том, что эта территория не российская, а исконно немецкая?

В эфире «Дождя» мне представилась возможность задать вопрос «чей Крым?» директору телеканала. Наталья Синдеева объяснила просто: согласно российскому законодательству, Крым – «территория России», и канал обязан следовать этой букве закона. Однако такой ответ на вопрос о принадлежности полуострова называется нарушением Конституции и территориальной целостности Украины. Здесь договориться не удастся. И дискуссию можно закончить. Хотите вещать в Украине – соблюдайте украинское законодательство. Соблюдаете российское – ну, вещайте себе в России.

А возмущенным россиянам следует представить такую ситуацию. Как бы они лично и власти РФ реагировали, когда, например, немецкий канал транслировал бы в Калининграде тезис о том, что эта территория не российская, а исконно немецкая? Или китайский канал размышлял бы на эту тему относительно Сибири? А если украинский канал заявит, что Кубань – это Украина? Правильно – будет заблокирован в течение суток.

История «Дождя» в Украине только напомнила, что, если вы не уважаете границы чужого государства, не стоит ждать и уважения к себе

Собственно говоря, этим уже активно занимается Роскомнодзор, закрыв доступ российской аудитории к десяткам украинским СМИ, которые не согласны с оккупацией Крыма. Например, уже давно заблокирован тот же крымскотатарский ATR.

История «Дождя» в Украине только напомнила, что, если вы не уважаете границы чужого государства, не стоит ждать и уважения к себе. И, тем более, возмущаться по этому поводу.Конечно, в Кремле и МИД России сделали громкие заявления о «страшной цензуре» в Украине и о намерении жаловаться теперь в ОБСЕ. Да вот только ни одна страна ОБСЕ не признает аннексию, и Крым, де-юре, остается украинской территорией. А что до цензуры, то хочется просто передать привет от выдуманного российской пропагандой «распятого славянского мальчика».

Роман Цимбалюк, Москва