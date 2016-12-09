ГПУ проверила е-декларации половины нардепов: более 50 из них оказались нарушителями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генпрокуратуры Валентина Сеник.

“Обработано примерно половина электронных деклараций народных депутатов. К НАПК отправлено уже 53 материала на принятие мер в соответствии с законом Украины о предотвращении и противодействии коррупции. Из них по поводу несвоевременного предоставления декларации — одна информация. Неполное отражение данных в декларации — 28 информаций, нарушение ограничений относительно совместительства — 11, нарушение ограничений в части получения подарков — 2 информации”, - сообщила она.

Также Сеник отметила, что все эти 53 народных депутата могут быть привлечены к административной, а не к уголовной ответственности, поскольку разница между задекларированным имуществом и фактически имеющимся меньше, чем 250 минимальных заработных плат, а другие нарушения, выявленные в декларациях, также наказываются административно.

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Она пояснила, что административная ответственность — это взыскание штрафа в размере от 850 до 1,7 тыс. грн, а также конфискация имущества, а в отношении должностных лиц, работающих на выборных должностях, может быть применено отстранение от должности сроком до одного года.

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2016 года завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Украинские чиновники задекларировали 30 млрд грн денежных средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.