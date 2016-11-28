Янукович говорит, что не помнит телефонного разговора с Путиным в ночь на 19 февраля 2014 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал по видеосвязи из Ростовского суда во время допроса в качестве свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

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Янукович заявил, что не помнит, говорил ли с Путиным по телефону в ночь на 19 февраля.

"Скорее всего, такого разговора не было" - сказал он.

Также сегодня под допроса Янукович не вспомнил темы 54 разговоров с кумом Путина Медведчуком во время Майдана.

Отметим, во время пресс-конференции 25 ноября бывший президент Виктор Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимира Путина ввести войска в Украину, и назвал такое прошение "эмоциональным". Ранее постпред России в ООН Чуркин говорил, что Янукович просил об этом Владимира Путина 1 марта 2014 года.