Янукович признался, что просил Путина ввести войска в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, отвечая на вопрос украинского корреспондента о том, что Янукович позвал российские войска в Украину, о чем заявлял постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

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"Документ этот действительно был, было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступления незаконных военных формирований, на насилие в Донбассе", - сказал Янукович.

При этом он считает, что такая просьба "не была реализована". По словам Януковича, он обратился к Путину из-за желания "каким-то образом защитить этих людей".

Как известно, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ в ООН Чуркин заявил, что Янукович направил Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы "для защиты населения Украины". "…обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович, 1 марта 2014 года", - процитировал Чуркин слова Януковича.

"Действия России в Украине полностью адекватны и легитимны", - подчеркнул Чуркин.

1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование российских вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". Позже это решение было официально было отменено, но российская агрессия не прекратилась.