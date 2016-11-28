Януковича спросили о теме 54 разговоров с Медведчуком во время Майдана: "Я такого не помню"

Об этом он рассказал во время онлайн-допроса в Святошинском райсуде Киева.

"С Медведчуком были очень ограниченные отношения. Мы с ним встречались, если он был на каких-то мероприятиях, которые проводились. Личных отношений у меня с ним не было. Во-первых, ни у меня ни у него не было необходимости встречаться", - заявил Янукович, отвечая на вопрос, как часто контактировал с Медведчуком во время Революции достоинства.

Также он заявил, что не контактировал с Медведчуком по телефону.

При этом обвинение настаивало на суде, что есть показания – установлено по меньшей мере 54 контакта по телефону с Медведчуком в период Революции достоинства.

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"Я такого не помню, чтобы у меня были такие многочисленные контакты с любым человеком", - заявил Янукович.

При этом обвинение говорит о наличии доказательств того, что Янукович звонил Медведчуку, который использовал российские телефонные номера.

На это Янукович говорит, что у него не было личных телефонов, и, возможно, общаться могли его помощники.

Прокурор уточнил, что в период с декабря 2013 по февраль 2014 года было зафиксировано 54 контакта Януковича с Медведчуком.