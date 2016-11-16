Выход РФ из-под юрисдикции Гаагского трибунала говорит о признании ею нарушения международного права – нардеп

Об этом заявила народный депутат Украины, член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз в Facebook.

«Поздравляю Российскую Федерацию с присоединением к группе авторитарных государств, в частности Бурунди и Гамбии, которые инициировали выход из юрисдикции Международного уголовного суда. Распоряжение, принятое высшим военно-политическим руководством России, несомненно, связано со вчерашним решением МУС по Крыму и вопросом об участии России в агрессии против Украины», - отметила политик.

Фриз убеждена, что выход России из юрисдикции МУС является косвенным свидетельством признания нарушения международного права, военных преступлений, а также аннексии территории Украины.

«Убеждена, что это «достойная» компания, которая определяет настоящую позицию Российской Федерации в современном мире. Вместе с тем, этот шаг Кремля свидетельствует о дальнейшей самоизоляции России и дистанцировании от действующей системы международного права. Она становится все более опасной и непрогнозируемой. Москва выбрала модель поведения времен «холодной войны», и цивилизованный мир должен еще раз провести ее по этому пути с соответствующим результатом», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Россия не намерена становиться участницей Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Римский статут (статут МУС) был разработан при участии России и принят на дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН 17 июля 1998 года в Риме. Он вступил в силу 1 июля 2002 года и начал действовать в 2003 году.

Россия подписала документ 13 сентября 2000 года.

*** МУС - это судебный орган, призванный осуществлять правосудие от имени всего мирового сообщества в отношении лиц, виновных в совершении наиболее тяжких преступлений: геноцида, агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений.

Каждый из этих терминов трактуется судебным правом разных стран по-разному, но присоединившиеся к статуту МУС подтверждают, что они понимают их одинаково.