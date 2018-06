Российский президент: раньше надо было звать в НАТО

Выступая на встрече с членами Совета по международным отношениям (CFR) в Вашингтоне, президент России Дмитрий Медведев отметил отсутствие должной степени доверия в российско-американских отношениях.

По словам Медведева, несмотря на усилия администрации Джорджа Буша и на то, что для укрепления отношений двух стран было сделано многое, России и США "по многим позициям не удалось найти общего языка". "Я считаю, что в наших силах создать принципиально другую основу для того чтобы российско-американские отношения были бы по-настоящему партнерскими", - заявил Медведев.

"Мы приветствуем избрание Барака Обамы и рассчитываем на его последующие шаги по преодолению тех проблем, которые накопились в наших отношениях", - также отметил он.

Отвечая на вопрос о возможном присоединении России к НАТО, Медведев заявил: "Как говорится, "never say never". У Североатлантического альянса была возможность пригласить Россию, но этого не сделали. И сейчас ситуация другая". При этом Медведев подчеркнул готовность к выстраиванию отношений с НАТО "при учете интересов Российской Федерации".

Касаясь вопроса американской системы ПРО в Европе, Медведев заявил, что Россия будет предпринимать какие-либо шаги только в ответ на действия США "да и то в том случае, если программа (ПРО США) будет продолжаться в неприемлемом для нас варианте".

Кроме того, российский президент предложил создать объединенный форум по вопросам безопасности, куда должны войти страны Европы, международные организации и НАТО. "Если бы такой форум был создан ранее, он бы предотвратил кризис на Кавказе", - заявил Медведев.

Медведев также отметил, что признание Россией Южной Осетии и Абхазии не означает нежелания обсуждать ситуацию на Кавказе. Он подчеркнул при этом, что Россия готова выстраивать отношения с Грузией, "но не с нынешним режимом".

Встреча Дмитрия Медведева с членами CFR состоялась в рамках саммита G20, на котором ранее в субботу была принята декларация по принятию необходимых мер для стабилизации мировой экономики в условиях финансового кризиса. Руководила дискуссией бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, представлявшая переходную администрацию избранного президента США Барака Обамы.

Стенограмма встречи на президентском сайте